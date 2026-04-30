Derby di Roma domenica 17 alle 12.30: "colpa" di Sinner. Può coinvolgere altre cinque partite

Il derby di Roma non si può giocare di lunedì. È la base da cui gli uffici della Lega Calcio Serie A sono partiti, una volta che le autorità di pubblica sicurezza hanno sollevato un problema: il prossimo 17 maggio, giorno della stracittadina della Capitale, a pochi metri si giocherà la finale degli Internazionali di tennis. Vista la passione generata verso questo sport nel nostro Paese dall’onda lunga di Jannik Sinner - e nella speranza che magari ci sia proprio lui in finale -, la contemporaneità genera non pochi problemi di ordine pubblico.

La questione, peraltro, era nota da tempo: già lo scorso giugno, quando a Parma la Lega aveva diramato i calendari, c’era chi aveva fatto notare il problema (spesso risolto con meno difficoltà per la finale di Coppa Italia, in verità). Una conferma, se vogliamo, della casualità del calendario. Alle difficoltà se ne aggiungono altre: dalla fine della scorsa stagione, il Viminale ha stabilito che il derby non si può giocare di sera. Da qui, escludendo il sabato, la scelta di preferire la disputa alle 12.30 rispetto all’ipotesi di arrivare a giocare la partita lunedì.

L’orario del derby di Roma coinvolgerà diverse altre partite. Le ultime giornate di campionato devono infatti disputarsi in contemporanea, tra le squadre con gli stessi obiettivi di classifica. Molto dipenderà dai prossimi due turni ma, in base alla classifica attuale: in base alla classifica attuale, difatti, quasi tutte le partite sarebbero da giocarsi insieme al derby. Considerando i distacchi e il fatto che saranno passati altri 180’ di gioco, più realisticamente si potrebbe trattare di: Atalanta-Bologna, Como-Parma e Juventus-Fiorentina, con Genoa-Milan e Pisa-Napoli legate all’eventuale qualificazione Champions già raggiunta dalle squadre di Allegri e Conte.