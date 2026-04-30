De Rossi terrorizzato da un'ape. Prima avverte un giornalista in conferenza, poi si scansa

Curioso siparietto durante la conferenza odierna di mister Daniele De Rossi, intervenuto in vista del match di sabato contro l'Atalanta. Il tecnico del Grifone ha avvisato un giornalista della presenza di un'ape sopra la sua testa, per poi mostrare il suo scarso feeling con l'animale volante quando questi è volato dalle sue parti. Di seguito le parole in merito dell'allenatore rossoblù: "Hai un'ape in testa, è gigante tra l'altro", l'avvertimento di De Rossi al cronista.

Poi, continuando a guardare la vespa durante la conferenza: "Eh io ora sto tutto il tempo così, come i cani (ride, ndr)". E, non appena l'ape si è avvicinata a lui: "Non ce la faccio", ha esclamato De Rossi scansandosi.

Sull'episodio ha scherzato il profilo X del Genoa, che ha definito l'ape "la vera protagonista di oggi", postando il video di quanto accaduto. "Il Genoa comunica che l’ape è stata reintrodotta in natura al termine della conferenza stampa", ha poi commentato sempre il club ligure.