TMW Dal Real Madrid alla Serie A, con ricompra: l'ultimo della lista può essere Gonzalo Garcia

Negli ultimi anni il calciomercato di alcune delle squadre principali della Serie A si è intrecciato più volte su una linea diretta con il Real Madrid, che ha permesso ai talenti di casa Blanca di esprimersi ad alti livelli nel campionato italiano, mantenendo però sempre il controllo sui loro cartellini in modo da poterli riavere indietro in caso di necessità. In sostanza, la situazione del presente al Como di Nico Paz, destinato a tornare al Real Madrid in estate.

Questo percorso di calciomercato con partenza dal Real Madrid e approdo in Serie A potrebbe veder arrivare la prossima estate un nuovo protagonista, l'attaccante Gonzalo Garcia. Rapido centravanti spagnolo classe 2004 che ha fatto iniziare a girare il suo nome grazie ai gol nel Mondiale per Club, oggi è nelle idee di alcune realtà del nostro campionato. Su tutte la Juventus, una delle squadre da lui punite nella kermesse estiva vinta poi dal Chelsea.

Il percorso di Garcia nel Real Madrid, in questa che doveva essere la stagione della sua entrata di prepotenza nella prima squadra, non è stato però lineare. E lo ha visto di fatto sparire dalle gerarchie da quando è avvenuto il cambio di allenatore con l'avvenuto passaggio di consegne da Xabi Alonso ad Arbeloa. Tanto che i Blancos sono pronti a metterlo sul mercato e sarebbero aperti a cederlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma con una ricompra a proprio favore.

Non sarebbe la prima volta che succede, come ricordavamo con l'esempio di Nico Paz. Al Como hanno preso con questa formula anche il difensore Jacobo Ramon l'estate scorsa, quella ancora prima invece il Napoli aveva acquisito con termini simili un altro centrale di retroguardia come Rafa Marin, nel frattempo tornato però in Spagna. Ultimo, ma non ultimo, anzi primo di questa fila, Brahim Diaz ai tempi del Milan.