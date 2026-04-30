Fabregas ripensa a PSG-Bayern: "Penso di aver visto la miglior partita in vita mia, ho goduto..."

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, ha commentato anche il grande spettacolo visto in PSG-Bayern Monaco. Queste le dichiarazioni del tecnico del Como: "Se sei l'allenatore di una delle due squadre si può soffrire un po' di più, ma quando vai da spettatore e ti immagini una grande partita... non mi immaginavo di stare là a guardare una gara del genere dall'alto. Penso di aver visto la miglior partita in vita mia. Come tifoso del calcio. Ho goduto, mi ha fatto vedere dove sta andando il calcio moderno. Alla fine non ho visto molta tattica collettiva, ma individuale. Pressing, uno contro uno... Olise gira la testa 50 volte per capire cosa debba fare. Ho imparato tantissimo da questa partita. Una goduria per tutti".

Ha rivisto nel PSG o nel Bayern qualcosa che dice: 'Sì, lo facciamo anche noi e lo facciamo bene'?

"Noi proviamo ad applicare alcune cose. Oggi ho fatto un video di 20 minuti con centrocampista e trequartista con attaccante, per comparare quello che facciamo noi. Ai ragazzi piace tantissimo imparare, alcune volte sono più semplici di quanto ci aspettiamo. Sì, ci sono giocatori top dall'altra parte, ma se non lo fai e non ci provi in allenamento... Tu devi avere qualcuno che ti faccia vedere cosa faccia il miglior giocatore in questo momento. Per applicarlo in allenamento e piano piano in partita. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno in un club di paese o al Como. Poi ci sono individualmente giocatori che possono fare di più, questo è il nostro lavoro".

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