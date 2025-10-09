TMW Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"

In attesa della cosiddetta giusta chiamata, il Direttore Sportivo Luca Matteassi, lo scorso al Vicenza, sta continuando a seguire con massima attenzione i vari campionati, tra i quali, ovviamente, quello di Serie C.

Del quale ha parlato in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com: "Nel Girone A penso sia l’anno buono per il Vicenza, con l’Union Brescia nelle vesti di vera antagonista. Il LaneRossi è partito molto forte e vedo una squadra solida, organizzata e decisa a vincere questo campionato. Un successo che, sinceramente, proprietà e tifosi si meritano pienamente. Per quanto riguarda il Girone B mi aspettavo ai vertici sia l’Ascoli che l’Arezzo, ma chi mi sta sorprendendo è il Ravenna. Sta facendo molto bene pur essendo una neopromossa: ha allestito un bell’organico e questo, oltre a permetterle di fare punti, la sta portando a proporre un ottimo calcio. C’è grande entusiasmo e questo li aiuterà a rimanere in alto fino alla fine. Nel Girone C, infine, mi aspetto grande battaglia: ci sono Salernitana, Benevento, Catania, Cosenza e aggiungerei anche Crotone e Trapani, nonostante la penalizzazione con la quale ha iniziato la stagione".

Di seguito, le graduatorie dei tre raggruppamenti:

GIRONE A

Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti