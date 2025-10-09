Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"

Vittoria per 7-0 ieri sera per l'Inter Women contro il KFF Vllaznia, nella gara d'andata del secondo turno della Women's Europa Cup. Queste le parole nel postpartita di Marie Detruyer, centrocampista delle nerazzurre:

“Penso che abbiamo fatto davvero bene, soprattutto nel primo tempo, in cui abbiamo segnato quattro gol. Anche nel secondo tempo siamo andate bene, anche se a volte la qualità deve ancora essere un po’ più alta. Nel complesso, però, è stata davvero un’ottima prestazione da parte della squadra. Stiamo migliorando molto. Si vede anche in allenamento: ogni partita ci troviamo sempre meglio, abbiamo più intesa, migliori combinazioni, e questo è molto positivo. Spero che possiamo continuare su questa strada.

Contro la Fiorentina è sempre una partita difficile. Se guardiamo a quello che è successo l’anno scorso, abbiamo qualcosa da farci perdonare. Dobbiamo fare meglio di loro, ma penso anche che adesso siamo una squadra più forte. Dobbiamo concentrarci su noi stesse e giocare come sappiamo fare".