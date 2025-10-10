Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport

Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello SportTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Il primo giorno del Festival dello Sport di Trento ha già visto protagonisti tanti ex calciatori e giornalisti, tra riflessioni tattiche e opinioni sul campionato di Serie A appena iniziato. L'ex difensore Pietro Vierchowod ha per esempio sottolineato come "i difensori non son capaci di marcare e questa è una grande pecca". Sul momento della Roma, ha aggiunto: "È bello. Con la Roma abbiamo vinto lo scudetto nell'82, poi dopo tanti anni lo abbiamo rivisto e ora si aspetta il quarto".

L'ex bianconero Beniamino Vignola ha invece parlato così della sua Juventus: "Siamo ancora in un momento di transizione. Cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, ma nel reparto giocatori manca qualcosa di importante. Tudor è stato una scelta un po' forzata. Ha portato un po' di umiltà e serenità nella squadra, credo sia un buon allenatore". Sulla corsa scudetto, con le sorprese Roma e Milan, Pierluigi Pardo ha espresso questo pensiero: "Abbiamo 5 squadre in tre punti. La Roma non è brillante, ancora è più 'ranieriana' che 'gasperiniana', però intanto ha ottenuto risultati. Allegri è bravo. Adesso ha una squadra di qualità e si comincia a vedere. Ha sul tavolo il tema Leao, ma il fatto di non avere le coppe può essere un vantaggio".

Il presidente granata Urbano Cairo ha poi confermato mister Baroni alla guida del Torino: "Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi col Napoli. Se gli siamo vicini? Ci mancherebbe…". Infine, la leggenda Michel Platini ha dato un consiglio a Tudor e alla Juve sulla posizione in campo del giovane talento Yildiz: "Nessuno mette il numero 10 al centro, ma sulle fasce. Dovete chiedere agli allenatori il perché, non a me".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto... Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto da Coverciano
Mondiali 2026, tutti i risultati della serata in Europa: l'Austria ne fa addirittura... Mondiali 2026, tutti i risultati della serata in Europa: l'Austria ne fa addirittura 10
Altre notizie I fatti del giorno
Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto... Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto da Coverciano
Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro... Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro svolto
Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival... Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Il sogno dell'Italia U20 si infrange agli ottavi. La stellina del Parma fa piangere... Il sogno dell'Italia U20 si infrange agli ottavi. La stellina del Parma fa piangere gli azzurrini
La FIFA e Infantino spingono per stadi nuovi in Italia: "Sicuramente ce la faremo"... La FIFA e Infantino spingono per stadi nuovi in Italia: "Sicuramente ce la faremo"
Il SudTirol prolunga con Odogwu, alla Cavese arriva Luciani. E c'è il curioso caso... Il SudTirol prolunga con Odogwu, alla Cavese arriva Luciani. E c'è il curioso caso di Spezia
L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di... L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero... Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
3 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
4 Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"
5 Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre dell'Austria
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto da Coverciano
Immagine top news n.1 Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro svolto
Immagine top news n.2 Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.3 Torino, Cairo: "Vicino a Baroni. Partenza a rilento anche per via del calendario"
Immagine top news n.4 Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti
Immagine top news n.5 Occhio al 2026, i 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Immagine top news n.6 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.7 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Immagine news Altre Notizie n.2 Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"
Immagine news Serie C n.3 Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"
Immagine news Serie A n.3 Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre dell'Austria
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Ciocci: "Caprile fra i più in forma d'Europa. Da sardo la Serie A è speciale"
Immagine news Serie A n.5 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
Immagine news Serie A n.6 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nesta: "Al Monza è caduto un po' tutto il castello dopo la morte di Silvio Berlusconi"
Immagine news Serie B n.2 Bari, dare continuità alla prima vittoria stagionale: ora il focus è già sulla Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Allo Spezia per merito di un’app? La società smentisce: “Da Veiga non selezionato con l’IA”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prosegue la preparazione a Bogliasco: il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Portanova: "I gol son così poco per una piazza che mi ama così tanto"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Franjic: "L'atmosfera del Penzo è unica. Felice di difendere i colori arancioneroverdi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, leader nel minutaggio di Serie C. Greco: "La sostenibilità è un valore aggiunto"
Immagine news Serie C n.2 Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"
Immagine news Serie C n.3 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Immagine news Serie C n.4 Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"
Immagine news Serie C n.6 Luciani: "Orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club serio come la Cavese"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?