Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport

Il primo giorno del Festival dello Sport di Trento ha già visto protagonisti tanti ex calciatori e giornalisti, tra riflessioni tattiche e opinioni sul campionato di Serie A appena iniziato. L'ex difensore Pietro Vierchowod ha per esempio sottolineato come "i difensori non son capaci di marcare e questa è una grande pecca". Sul momento della Roma, ha aggiunto: "È bello. Con la Roma abbiamo vinto lo scudetto nell'82, poi dopo tanti anni lo abbiamo rivisto e ora si aspetta il quarto".

L'ex bianconero Beniamino Vignola ha invece parlato così della sua Juventus: "Siamo ancora in un momento di transizione. Cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, ma nel reparto giocatori manca qualcosa di importante. Tudor è stato una scelta un po' forzata. Ha portato un po' di umiltà e serenità nella squadra, credo sia un buon allenatore". Sulla corsa scudetto, con le sorprese Roma e Milan, Pierluigi Pardo ha espresso questo pensiero: "Abbiamo 5 squadre in tre punti. La Roma non è brillante, ancora è più 'ranieriana' che 'gasperiniana', però intanto ha ottenuto risultati. Allegri è bravo. Adesso ha una squadra di qualità e si comincia a vedere. Ha sul tavolo il tema Leao, ma il fatto di non avere le coppe può essere un vantaggio".

Il presidente granata Urbano Cairo ha poi confermato mister Baroni alla guida del Torino: "Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi col Napoli. Se gli siamo vicini? Ci mancherebbe…". Infine, la leggenda Michel Platini ha dato un consiglio a Tudor e alla Juve sulla posizione in campo del giovane talento Yildiz: "Nessuno mette il numero 10 al centro, ma sulle fasce. Dovete chiedere agli allenatori il perché, non a me".