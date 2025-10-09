Luciani: "Orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club serio come la Cavese"

Un momento sportivamente non semplice quello che sta vivendo la Cavese, con le prestazioni che non sono però supportate dai risultati, tanto che la classifica della formazione campana parla di penultimo posto nel Girone C di Serie C. Ecco quindi che il club è intervenuto sul mercato svincolati, e ha apposto un correttivo in difesa, tesserando l'esperto classe 1990 Alessio Luciani, che vanta addirittura un esordio in Europa League con la Lazio, nell'ormai lontano dicembre 2009.

Queste, ai canali ufficiali del club, le sue prime parole da biancoblù: “In queste settimane di attesa, non ho mai mollato di un centimetro, restando sempre concentrato e pronto aspettando la chiamata giusta. Sono orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club cosi serio e con una tifoseria così passionale. Metterò tutta la mia esperienza al servizio dei miei compagni per raggiungere insieme il nostro grande obiettivo".

Intanto, per completezza di informazione, riportiamo integralmente quella che è la classifica del prima citato raggruppamento:

Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti