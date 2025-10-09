Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"

Una giornata di incontro con gli sponsor quella che ha vissuto quest'oggi la Torres: come fanno sapere i canali ufficiali del club, dirigenza e squadra al gran completo hanno partecipato all’evento organizzato dal società per ringraziare chi sostiene la causa rossoblù tutti i giorni. Non solo, l’evento ha rappresentato anche un’occasione di confronto tra le realtà imprenditoriali che condividono l’impegno per il futuro della squadra, con mister Michele Pazienza che ha poi parlato ai presenti.

Queste, sempre ai canali del club, le sue parole: "La serata di oggi vale più di qualsiasi allenamento. La famiglia Torres è grande e percepisco la fiducia di tutti. Sono in questo mondo da una vita e so che il risultato finale conta più di tutto, ma dobbiamo andare oltre. I ragazzi stanno lavorando con passione, ambizione, fame e tutti hanno voglia di fare bene. Io vedo la “cazzimma” nei miei uomini e sono sicuro che prima o poi usciremo da questo momento”.

Il momento cui fa riferimento il tecnico, è quello che sta vivendo la squadra, che sembra aver smarrito la via della vittoria, tanto che la classifica non è positiva. Di seguito, andiamo ad analizzare la graduatoria del Girone B di Serie C:

Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti