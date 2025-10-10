Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"

Vicente del Bosque ha rilasciato una lunga intervista a Diretta.it. L'ex tecnico di Real Madrid e Besiktas ed ex ct della Spagna, ha parlato anche della Roja: "Non abbiamo avuto nessun giocatore che, diciamo, sia stato dannoso per la Nazionale. Sono stati tutti bravi, anche se non abbiamo potuto inserirli tutti perché era impossibile, perché avevamo molti giocatori a centrocampo. Xavi, Busquets, Alonso, Silva, Fabregas, Cazorla, un sacco di giocatori... E non potevamo giocare con tutti loro. In alcune partite abbiamo provato a giocare con tutti i centrocampisti, come contro l'Italia nella finale dell'Europeo, e abbiamo giocato praticamente senza attaccanti, con Iniesta, Fabregas, Silva davanti e poi gli altri centrocampisti. Alcuni dei difensori che hanno giocato, come Piqué, Arbeloa e Sergio Ramos, se gli aveste chiesto dove avrebbero voluto giocare, probabilmente avrebbero detto centrocampo, piuttosto che difesa".

Qualche suo ex giocatore l'ha chiamata per un consiglio?

"No. Penso che, a livello personale, ognuno è come è e deve svilupparsi come meglio crede e poi, in termini di calcio, tutti abbiamo le nostre idee, quello che dovremmo fare, come l'allenamento dovrebbe essere più vicino a quello che poi portiamo in partita la domenica. In altre parole: allenarsi come si giocherà. Immagino che ognuno avrà il suo stile e, avendo avuto tanti allenatori, avranno imparato un po' da ognuno di loro".

Cosa hanno in comune Zidane giocatore e Zidane allenatore?

"Posso solo dare la mia opinione sul giocatore. È stato uno dei grandi acquisti del club e un ottimo giocatore. Era molto esigente con se stesso e con i suoi compagni di squadra. E credo, in tutta modestia, che all'inizio sia stato un po' difficile per lui adattarsi. Veniva dal calcio italiano, con uno stile di gioco diverso e altri modi di intendere l'allenamento. E credo che all'inizio gli ci sia voluto un po' di tempo per adattarsi a noi, ma se gli chiedessimo ora se è stato meglio alla Juventus o al Real Madrid, credo che direbbe Real Madrid. Penso di sì".