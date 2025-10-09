TMW Donadoni: "Italia, il cammino verso il Mondiale passa dalle vittorie". Poi parla dello scudetto

Roberto Donadoni, storico ex giocatore e allenatore tra le altre del Milan, è intervenuto a margine dell'evento "The Great Race - Photo Finish Scudetto" per parlare di questo avvio di stagione in Serie A. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli altri media presenti: "Lo scorso campionato è stato bello e vissuto in maniera intenso, forse l'unico così aperto sia per il titolo sia per la salvezza. Il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre, alla fine ha raccolto quello che ha seminato durante l'anno dopo esser partito con delle difficoltà. Per per questa stagione mi auguro grande lotta, competizione agonistica e tante squadre in lizza fino alla fine. Se così sarà, ne gioveremo tutti".

La Nazionale può evitare il playoff?

"Bisogna affrontare una gara alla volta. Intanto vinciamo le prossime due, tirando fuori il meglio e il massimo. Cosa faranno gli altri dipenderà da loro, noi dobbiamo passare solo attraverso le vittorie".