Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre dell'Austria
Marko Arnautovic ha fatto la storia dell'Austria. Con i 4 gol rifilati a San Marino nella larghissima vittoria per 10-0, infatti, l'ex attaccante dell'Inter è diventato il giocatore con più reti nella storia della Nazionale.
Arnautovic ha raggiunto quota 45 gol in 128 presenze, superando Toni Polster che era fermo a 44. "Ora non vedo l'ora di andare a bere qualcosa con Toni", ha detto lo stesso Arnautovic al termine della sfida, visibilmente commosso a bordo campo.
