TMW Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"

Tantissimi gli argomenti trattati da Michel Platini nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Fra questi, anche quello legato all'ingresso della tecnologia nel mondo del calcio soprattutto col VAR:

"Se fossi stato presidente io, non ci sarebbe mai stato il VAR. Il calcio è umano. Il problema del VAR è che si spostano le polemiche. Se c'è un calcio d'angolo e poi si fa gol, non si va a vedere se il calcio d'angolo c'era. Tutto sbagliato, lascerei il VAR solo sulle linee, sul fuorigioco. Il resto è interpretazione", il pensiero preciso di Le Roi.

A 32 anni hai detto basta con il calcio: perché?

"Avevo vissuto un anno difficile per un problema al piede, ho preso pastiglie per un anno per camminare normalmente. Poi dopo l'Heysel è stato un momentaccio complicato. Ho fatto gol io, è stato triste. Ero usurato. Poi ho visto che cominciavo a segnare meno gol e così non mi piaceva. Potevo magari giocare diversamente, alla Pirlo, ma non mi piaceva".

Avevi la 10, che è stata indossata da giocatori di ruoli diversi, dai centrocampisti ai bomber.

"Io ero centrocampista, poi ogni tanto andavo avanti. Avevo il fiuto del gol".

Ritorneresti alla Juventus da dirigente?

"Vi voglio bene, ma è più complicato. Se devo fare qualcosa, lo devo fare per il bene del calcio in generale, non per un club o una istituzione. Ho già dato, ho già idee per il calcio in generale".