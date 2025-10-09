Bari, dare continuità alla prima vittoria stagionale: ora il focus è già sulla Reggiana

Settimana di sosta per il campionato di Serie B, il secondo stop dato dalle Nazionali in questo torneo cadetto. Una pausa che arriva forse in un momento propizio per il Bari, che non è partito con il piede giusto in questa stagione cadetta: solo la vittoria contro il Padova dello scorso fine settimana sembra aver salvato la panchina di mister Fabio Caserta, con la squadra che è però adesso chiamata a dare continuità a quanto visto contro i biancoscudati. Il prossimo avversario, però, non sarà dei più semplici, la Reggiana ha la stessa fame di vittoria.

Intanto però, i galletti pugliesi stanno proseguendo la preparazione, che nella giornata di domani prevederà una doppia seduta, come detto dal club nella nota ufficiale che di seguito riportiamo:

"Quarta seduta di lavoro settimanale per il gruppo biancorosso in preparazione della sfida alla Reggiana guidata da mister Dionigi in programma, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Citta del Tricolore' di Reggio Emilia.

Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata sul terreno dell'Antistadio dove ha svolto una veloce attivazione muscolare, quindi, divisa in 4 squadre, ha alternato mini sfide su campo ridotto, a lavoro metabolico ad alta intensità. In chiusura esercitazione tattica su 80 metri con obiettivi variabili e finalizzata alla conclusione a rete. Gestione dei carichi di lavoro personalizzata per alcuni elementi della rosa.

Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento".