Sampdoria, prosegue la preparazione a Bogliasco: il punto sull'infermeria blucerchiata

Un momento non dei più semplici per la Sampdoria di mister Massimo Donati, che ha però trovato la vittoria prima della seconda sosta della stagione: un successo maturato ai danni del Pescara, in uno scontro salvezza che per i blucerchiati può essere una nuova ripartenza. E un successo che sta permettendo agli stessi di lavorare al meglio della condizione.

E proprio sulla preparazione giornaliera, ecco la nota del club:

"La Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Privi degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del bosniaco Dennis Hadzikadunix, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle ad alta intensità a campo ridotto e allunghi. Palestra per Oliver Abildgaard e Gaëtan Coucke; specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Domani, venerdì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino".

A completezza di informazione, questa la classifica del campionato di Serie B dopo sette giornate ormai archiviate:

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Empoli 9

Sudtirol 9

Padova 8

Reggiana 6

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5

Mantova 4

Spezia 3