Sampdoria, prosegue la preparazione a Bogliasco: il punto sull'infermeria blucerchiata
Un momento non dei più semplici per la Sampdoria di mister Massimo Donati, che ha però trovato la vittoria prima della seconda sosta della stagione: un successo maturato ai danni del Pescara, in uno scontro salvezza che per i blucerchiati può essere una nuova ripartenza. E un successo che sta permettendo agli stessi di lavorare al meglio della condizione.
E proprio sulla preparazione giornaliera, ecco la nota del club:
"La Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Privi degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del bosniaco Dennis Hadzikadunix, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle ad alta intensità a campo ridotto e allunghi. Palestra per Oliver Abildgaard e Gaëtan Coucke; specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Domani, venerdì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino".
A completezza di informazione, questa la classifica del campionato di Serie B dopo sette giornate ormai archiviate:
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3