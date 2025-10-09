Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"

Vittoria per 7-0 ieri sera per l'Inter Women contro il KFF Vllaznia, nella gara d'andata del secondo turno della Women's Europa Cup. Queste le parole nel postpartita di Tessa Wullaert, autrice di una doppietta:

“Penso che il primo passo sia stato fatto e sono davvero orgogliosa della squadra. Tutte le ragazze che hanno giocato oggi hanno fatto molto bene. La squadra sta migliorando partita dopo partita. Stiamo provando un nuovo sistema di gioco e penso che stia funzionando molto bene. Creiamo tante occasioni, segniamo molti gol. Ora ci riposiamo e ci concentriamo sulla partita di sabato. Sono felice anche di ricevere ottimi palloni dalle mie compagne per segnare. È il mio lavoro da attaccante, e cerco di farlo nel miglior modo possibile.

Adesso dobbiamo voltare pagina e concentrarci sulla prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Dovremo recuperare bene, perché giochiamo molte gare in poco tempo. L’anno scorso abbiamo avuto diverse difficoltà contro la Fiorentina, soprattutto in trasferta: non siamo mai riuscite a vincere. Spero davvero che stavolta possiamo riuscirci, e mi piacerebbe tornare a Milano con tre punti.”