Allo Spezia per merito di un’app? La società smentisce: “Da Veiga non selezionato con l’IA”

Ha del curioso quanto accaduto nelle ultime ore in casa Spezia, alla luce delle dichiarazioni del talento brasiliano Leonardo Da Veiga, 18enne che il club ligure ha tesserato circa un mese fa, anche in ottica giovanili.

Come riporta il sito cittadellaspezia.com, il ragazzo, a Público Brasil, ha dichiarato di essere stato selezionato grazie a una piattaforma di intelligenza artificiale dedicata alla selezione di giovani calciatori, dove aveva caricato un video con le proprie giocate: prima era stato segnalato al Lecco, poi dirottato a Spezia. "L’intelligenza artificiale ha analizzato i miei dati tecnici e, successivamente, ci sono state valutazioni da parte di osservatori”, le sue parole, ribadite poi dalla pagina Instagram ufficiale del progetto Footbao, che poco meno di tre settimane fa annunciava l'approdo del giovane in bianconero, presentandolo come “il primo atleta dell’app a firmare con un club italiano”.

Dallo Spezia, però, sono arrivate secche smentite, con il club di Via Melara che ha fatto sapere di non avere alcuna collaborazione con piattaforme di intelligenza artificiale e che Da Veiga è stato selezionato tramite il lavoro di scouting. A ogni modo, per il giocatore, non c'è stato ancora l'esordio con la formazione Primavera: vedremo se e quando potrà esprimere il decantato talento.