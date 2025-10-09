Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"

Lunghissima intervista quella che mister Pierpaolo Bisoli ha rilasciato ai microfoni dei colleghi del portale pianetaserieb.it, nella quale non ha parlato solo della categoria cadetta, ma ha anche dato uno sguardo alla Serie C, dove militano due sue ex squadre, il nuovo Brescia e il Cosenza, tra le vere rivelazioni di questo avvio di stagione di terza serie.

Queste, in merito, le parole del tecnico: "Sul Brescia preferisco non dire nulla perché ci sono alcune problematiche. Per il Cosenza invece posso dire che mi dispiace enormemente perché so quanta passione e quanto potenziale c’è in quella piazza. È partito non benissimo ma adesso ha trovato una buona quadra e sta facendo bene. Il girone è difficilissimo. Spero che si sani la frattura tra tifoseria e presidente, perché è un danno reciproco che si riversa anche sulla squadra. Il gruppo ha bisogno della sua gente e la piazza merita di tornare in Serie B”.

Andiamo quindi a vedere quelle che sono le classifiche delle due formazioni:

GIRONE A

Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti