TMW Radio Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"

Come ogni giorno, alle ore 17:00, sulle frequenze di TMW Radio - e anche del canale 61 del digitale terrestre - è andata in onda la seconda ora del programma A Tutta C, format interamente dedicato al mondo della Serie C (la prima ora giornaliera, alle ore 09:45). All'interno del quale è intervenuto il Direttore Sportivo Alex Casella, che non ha parlato solo della sua recente avventura alla SPAL.

Il discorso si è spostato anche alla Pro Vercelli, squadra di cui è ex: "Qualche evidente problematica l'anno scorso c'è stata, probabilmente sono partiti con una scelta dell'allenatore che non hanno poi supportato, ma il fatto che alcuni giocatori che lo scorso anno hanno faticato e ora stanno facendo bene, testimonia che la nuova proprietà ha sicuramente portato una ventata di entusiasmo, un'idea di calcio molto coesa perché comunque partono da una filosofia straniera: hanno preso un allenatore che aveva comunque le loro stesse idee calcistiche, uno staff che è prevalentemente straniero, e sono riusciti a portare queste migliorie in una squadra di base giovane. L'ho già vista diverse volte, sono convinto che potrà fare un ottimo campionato".

Intanto, questa la classifica del Girone A, dove militano le bianche casacche:

Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti