Lazio, prime strategie per gennaio: Sarri non accetterà un “non” mercato

La Lazio non può farsi trovare impreparata a gennaio. Ciò che sta dicendo il campo in queste prime settimane di campionato conferma una sensazione chiara a tutti, ovvero che questa rosa ha bisogno di un restyling importante per adattarsi al calcio di Maurizio Sarri. La coperta corta emersa già lo scorso anno con Baroni è confermata anche in questo campionato, come dimostrano le ultime partite. Con l’aggiunta di un centrocampista la Lazio ha trovato equilibrio difensivo concedendo poco agli avversari, ma in quattro partite ha segnato solo al Verona dimostrando sterilità offensiva. Con l’inserimento di Dia e il passaggio al 4-2-3-1 (o 4-4-2 che dir si voglia) la Lazio ha segnato sei gol in due partite, ma sono aumentati sensibilmente i tiri subiti a Genoa e Torino, squadre che avevano segnato appena due reti a testa prima di incontrare i biancocelesti. Per risolvere questi problemi servirà un aiuto dal mercato e viste le difficoltà economiche bisognerà presentarsi con una strategia ben chiara.

Lazio, come strutturare un mercato a costo zero

Si potrà spendere solo ciò che entra dal mercato, sia per i cartellini che per il monte ingaggi. Liberarsi di un ingaggio pesante come potrebbe essere quello di Gigot non permetterà di fare un investimento su un giovane, così come cedere un pezzo pregiato come Mandas non creerebbe lo spazio per un ingaggio pesante come potrebbe essere quello di Insigne. Ecco che allora bisognerà trovare il giusto equilibrio, rinunciando magari a qualche pezzo pregiato alleggerendo il monte ingaggi salutando giocatori fuori dal progetto tecnico. Gigot e Mandas sono due nomi spendibili, così come non è da escludere la rinuncia a uno tra Hysaj e Lazzari. Tra i sacrificabili attenzione anche a Isaksen, tornato in campo ieri dal primo minuto con la nazionale danese dopo quasi cinque mesi in cui non aveva mai giocato titolare. Strategie che Sarri vuole condividere, non accetterà un gennaio anonimo o senza un piano ben preciso. Se ci sarà occasione di iniziare la rivoluzione, allora il Comandante vuole sfruttare ogni occasione valida.