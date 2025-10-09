Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia, Franjic: "L'atmosfera del Penzo è unica. Felice di difendere i colori arancioneroverdi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 20:49Serie B
Tommaso Maschio

Ospite assieme al compagno di squadra Mattia Compagnon e del direttore tecnico lagunare Cristian Molinaro del Club Alta Marea di Venezia, che festeggiava i 20 anni, nella serata di ieri il difensore Bartol Franjic ha parlato della sua esperienza in laguna partendo dal rapporto coi supporter: “È sempre bello incontrare i nostri tifosi, sono felice di poter difendere i colori arancioneroverdi insieme ad un gruppo di compagni fantastico”.

La stagione è ancora lunga e noi ce la metteremo tutta per lottare ogni partita. Il supporto dei tifosi dentro e fuori lo stadio è fondamentale per noi giocatori. - prosegue Franjic come si legge sul sito del club - Ammetto che il clima che i nostri tifosi sanno creare al Penzo è unico, sono davvero molto colpito. Rappresentare una città come Venezia mi riempie di orgoglio”.

