Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:45Serie A
Dimitri Conti
fonte in collaborazione con Niccolò Ceccarini

Potrebbe prendere una nuova piega la telenovela legata al futuro alla Fiorentina di Domilson Cordeiro dos Santos, conosciuto più semplicemente con il nome d'arte di Dodo (26 anni). L'esterno brasiliano è infatti protagonista di una sorta di storia a puntate di un rinnovo che fin qui non è stato da fare, ma le cui sorti potrebbero invece cambiare con l'arrivo dei prossimi giorni e far vivere un nuovo colpo di scena a chi segue la vicenda.

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, sono in corso le prime prove di disgelo tra la dirigenza della Fiorentina e l'entourage di Dodo, per sbloccare l'impasse che si era creata sul rinnovo fino al 2030. Al termine dell'ultimo mercato invernale sembrava ormai cosa fatta e invece si è rivelato più complicato del previsto con l'avvicinarsi alla fine della stagione, per motivazioni convergenti a seconda del punto d'osservazione. Lato societario hanno parlato di un cambio di idea del giocatore, come detto da Pradè in conferenza stampa; lato giocatore facevano invece sapere di una proposta di aumento che sarebbe stata mutata all'ultimo e avrebbe previsto un aumento solo alla fine dell'attuale accordo, nel 2027.

Il rapporto di Dodo con la Fiorentina e chi la rappresenta è rimasto comunque sempre buono, al netto della vicenda, e la sensazione che circola adesso nei corridoi del Viola Park è che raggiungere di nuovo l'intesa possa davvero non essere più un'utopia. Prossimamente è infatti in programma un incontro chiarificatore tra la dirigenza e l'entourage del classe '98.

