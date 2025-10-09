Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
La prima giornata della fase campionato della Women's Champions League, oltre allo strapotere delle squadre spagnole, ha lasciato all'Italia il gusto dolce-amaro dovuto ai risultati di Juventus e Roma. Le bianconere infatti hanno vinto in rimonta sul Benfica, grazie ai primi gol europei in bianconero di Cecilia Salvai, mentre le giallorosso sono cadute rovinosamente in casa del Real Madrid tenendo solo un tempo prima di naufragare nella ripresa e uscire con un pesante 6-2 di passivo.
1ª giornata Women’s Champions League
Martedì 7 ottobre
Juventus – Benfica 2-1
6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)
Arsenal – Lione 1-2
7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)
Barcellona - Bayern Monaco 7-1
4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)
Paris FC - OH Leuven 2-2
3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)
Mercoledì 8 ottobre
Twente – Chelsea 1-1
63’ Van Ginkel (T), 71’ rig. Baltimore (C)
Real Madrid – Roma 6-2
6’ e 42’ Alba Redondo (RM), 16’ Viens (Ro) 23’ e 59’ Weir (RM), 35’ Haavi (RO), 53’ Lakrar (RM), 73’ Navarro (RM)
Manchester United – Valerenga 1-0
31’ rig. Le Tissier
St. Pölten - Atletico Madrid 0-6
5’ Gio Garbelini, 18’ Medina, 22’ Luany, 43’ Boe Risa, 88’ rig. e 90’+3’ Iannuzzi
Wolfsburg - Paris Saint-Germain 4-0
7’ aut. Groenen, 42’ Peddemors, 90’ Popp, 90'+5' rig. Minge
Classifica:
Barcellona 3
Atletico Madrid 3
Real Madrid 3
Wolfsburg 3
Lione 3
Juventus 3
Manchester United 3
Paris FC 1
Leuven 1
Chelsea 1
Twente 1
Valerenga 0
St. Polten 0
Paris Saint-Germain 0
Arsenal 0
Benfica 0
Bayern Monaco 0
Roma 0
