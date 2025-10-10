Picerno, leader nel minutaggio di Serie C. Greco: "La sostenibilità è un valore aggiunto"
Un piccolo mini traguardo quello centrato dal Picerno, che si classifica al primo posto nella graduatoria del minutaggio "under" nel Girone C di Serie C: la truppa lucana, assieme al Benevento, è stata una delle due formazioni a superare quota 81mila euro.
Di questo, come si legge su tuttoc.com, ha parlato il Direttore Generale dei lucani Vincenzo Greco: "I dati diffusi sul minutaggio dei giovani certificano in maniera chiara il percorso virtuoso che il Picerno sta portando avanti. Siamo il club più virtuoso del Girone C, quello notoriamente più difficile e competitivo dell’intera categoria. Con un monte ingaggi tra i più bassi del campionato, riusciamo a garantire al tempo stesso i più alti introiti derivanti dall’impiego dei giovani, segno tangibile di una progettualità seria e lungimirante. Questo risultato si accompagna a prestazioni sportive di livello e raggiungimento di risultati sportivi prestigiosi, a conferma che la sostenibilità, se praticata con metodo, non è un limite ma un valore aggiunto".
Intanto, ricordiamo anche quella che è la graduatoria del Girone C:
Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
