L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup

Un 7-0 per continuare il cammino in Europa e mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions League. L’Inter di Gianpiero Piovani blinda il passaggio del turno in Women’s Europa Cup, la seconda competizione continentale nata quest’anno, e si candida come una delle favorite anche per la vittoria finale. Un successo netto e indiscutibile che porta soprattutto le firme delle attaccanti Wullaert e Polli e che mette al sicuro dai rischi della trasferta in Albania fra una settimana.

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:

Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup

Andata

Martedì 7 ottobre

Gintra – Nordsjælland 1-0

58’ Spenazzatto

Häcken – Katowice 4-0

71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom

Hammarby – Brann 4-1

43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)

Sporting CP – Rosengård 3-0

39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo

Mercoledì 8 ottobre

Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0

29’ Frey, 83’ Chalatsogianni

Slavia Praga - Austria Vienna 2-1

10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)

Inter – Vllaznia 7-0 (in corso)

14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli

Mura – Dinamo Minsk 2-0

15’ Vilcnik, 27’ Dolinar

Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1

24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)

HB Koge - Glasgow City 2-1

32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)

Sparta Praga – Ferencváros 0-0

Grasshoppers – Ajax 0-0

FC Minsk - PSV Eindhoven rinviata

Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0

3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova

Anderlecht – Braga 1-1

42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)

Breidablik - Spartak Subotica 4-0

8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

Ritorno

Domenica 12 ottobre

Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)

Mercoledì 15 ottobre

Spartak Subotica - Breidablik (17:00)

Vllaznia - Inter (18:00)

Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)

Nordsjælland - Gintra (18:00)

Rosengård - Sporting CP (19:00)

Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)

Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)

Glasgow City - HB Køge (20:35)

Braga - Anderlecht (21:00)

Giovedì 16 ottobre

Ferencváros - Sparta Praga (14:00)

Katowice - Häcken (18:00)

SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)

Brann - Hammarby (18:00)

Ajax – Grasshoppers (19:30)

PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.