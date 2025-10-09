Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup

Oggi alle 09:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

Un 7-0 per continuare il cammino in Europa e mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions League. L’Inter di Gianpiero Piovani blinda il passaggio del turno in Women’s Europa Cup, la seconda competizione continentale nata quest’anno, e si candida come una delle favorite anche per la vittoria finale. Un successo netto e indiscutibile che porta soprattutto le firme delle attaccanti Wullaert e Polli e che mette al sicuro dai rischi della trasferta in Albania fra una settimana.

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo

Mercoledì 8 ottobre
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0 (in corso)
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
FC Minsk - PSV Eindhoven rinviata
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica  4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)

Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)

Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)

Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax – Grasshoppers (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
