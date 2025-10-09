TMW Radio Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?

Ci sono quattro nomi che scalpitano e potrebbero rientrare a breve in Serie A: parliamo di Daniele De Rossi, Raffaele Palladino, Roberto Mancini e Luciano Spalletti. Quale quello che rientrerà prima? Lo dicono gli ospiti di TMW Radio.

Federico Bertone: "De Rossi, che si è liberato dalla Roma. Questo è un segnale, è pronto per tornare. Ci sono Torino e Fiorentina".

Maurizio Biscardi: "De Rossi, ci sono Torino e Fiorentina pronte. Ma ci aggiungo anche Palladino. E in fondo alla classifica non è detto che Di Francesco arrivi fino alla fine. Spalletti e Mancini per la Juve' E' difficile che la prendano in corsa, forse solo dalla prossima stagione".

Stefano Mattei: "De Rossi, sicuramente, viste le notizie di una rescissione con la Roma".

Christian Recalcati: "Mancini per una big, tipo la Juventus, ci potrebbe stare. Era stato già accostato ai bianconeri qualche mese fa. Ma anche gli altri potrebbero rientrare".

Simone Braglia: "Spalletti, che potrebbe tornare in almeno un paio di squadre. Da toscano, lo vedrei bene a Firenze".

Antonio Sabato: "Spalletti, direzione Fiorentina. E alla Juventus vedrei bene in futuro Italiano".

Massimo Brambati: "Penso De Rossi, perchè mi è piaciuto tantissimo alla Roma, mi piace la sua umiltà, il suo carattere, perché non è un allenatore caro e ha rescisso anche con la Roma. Se dovesse cambiare qualcuno, potrebbero pensare a lui. E' il nuovo che avanza e mi piacerebbe vederlo su un'altra panchina importante".