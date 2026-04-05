TMW Doppia cifra e conferma: i due traguardi di Colombo, oltre alla salvezza del Genoa

Prestazioni generose e gol. Quella in corso è sicuramente la miglior stagione di Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa sta crescendo sempre di più ritagliandosi sempre di più un ruolo centrale nella scacchiera di mister Daniele De Rossi. Dopo una primissima parte in cui faticava a trovare la via della rete, forse troppo isolato nel 4-2-3-1 di mister Vieira, lo switch è arrivato con il passaggio al 3-5-2 che già nella notte di Reggio Emilia contro il Sassuolo Roberto Murgita e Mimmo Criscito avevano attuato. Al Mapei Stadium la marcatura non è arrivata ma le prime giocate con Vitinha si sono intravviste con le due punte che si cercavano a più riprese.

Record eguagliato fra i professionisti

La svolta decisiva è arrivata contro la Fiorentina con la prima dell'ex centrocampista della Roma in panchina. La rete del 2-2, seppur fortuita per la dinamica ma meritata per caparbietà, lo ha evidentemente sbloccato. A Cagliari arriva l'assist per Vitinha mentre successivamente arrivano le marcature contro il Verona e il rigore procurato di Udine. Successivamente va a segno contro Pisa, Milan, Cagliari e Napoli raggiungendo il record di reti, sei, fra i professionisti.

A caccia della conferma

Adesso restano otto partite per dare l'accelerata decisiva e provare ad inseguire la doppia cifra, mai raggiunta finora. Un doppio traguardo però quello che insegue il giocatore. Ovvero quello della conferma in rossoblù. Colombo è arrivato in prestito dal Milan con obbligo di riscatto che scatta al raggiungimento delle 22 presenze (e lui ne ha già 32 quest'anno), ai cinque gol realizzati (e ne ha siglati sei) e alla salvezza del Genoa. Obiettivo di squadra che inseguono tutti insieme a mister De Rossi.