Paura Cagliari, balzo Fiorentina, come cambia la lotta salvezza: Cremonese e Lecce, a voi

La lotta salvezza vive un altro momento chiave in questa 31^ giornata. Cremonese e Lecce di fatto avranno il compito di vincere le rispettive sfide per far sì che la pressione resti condivisa con altre 2-3 compagini. Con la vittoria sofferta del Bentegodi infatti la Fiorentina ha fatto un bel balzo, scavalcando il Cagliari, crollato nel pomeriggio a Sassuolo. I viola sono al momento a +5 dal terz'ultimo posto, mentre la squadra di Pisacane ora ha paura e sceglie di andare in ritiro.

Oggi alle 15 la Cremonese ospiterà il Bologna allo Zini, domani il Lecce accoglierà l'Atalanta al Via del Mare. Entrambe sono a tre punti di distanza dai sardi. Dando per scontato che due posti per la Serie B siano ormai riservati a Verona e Pisa, fra oggi e domani si capirà quante squadre devono ancora preoccuparsi da qui a maggio. A completare il quadro ci sono i club che non possono di certo rilassarsi troppo: il Parma, che ieri ha fermato la Lazio sull'1-1, il Torino, che oggi affronta proprio il Pisa, infine il Genoa, che sfiderà la Juventus.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 69 (30 partite giocate)

Milan 63 (30)

Napoli 62 (30)

Como 57 (30)

Juventus 54 (30)

Roma 54 (30)

Atalanta 50 (30)

Lazio 44 (31)

Bologna 42 (30)

Sassuolo 42 (31)

Udinese 39 (30)

Parma 35 (31)

Genoa 33 (30)

Torino 33 (30)

Fiorentina 32 (31)

Cagliari 30 (31)

Cremonese 27 (30)

Lecce 27 (30)

Pisa 18 (30)

Verona 18 (31)