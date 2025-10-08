Doppia seduta d'allenamento per il Sassuolo: Berardi ancora in dubbio in vista del Lecce

Doppio appuntamento con il lavoro per il Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Football Center, con la squadra impegnata in una intensa giornata di preparazione durante la sosta per le Nazionali. La mattinata è stata dedicata al potenziamento: dopo una fase di riscaldamento iniziale, i neroverdi hanno svolto lavoro di forza in palestra e successiva trasformazione in campo. Nel pomeriggio, invece, l'attenzione si è spostata sulla tecnica e sulla tattica. La squadra ha effettuato esercizi di possesso palla, specifiche esercitazioni tecnico-tattiche e, per chiudere, una partitella a campo ridotto. Il programma prevede per domani una singola seduta d'allenamento mattutina.

Intanto tiene banco la situazione infortunati. L'attenzione è tutta su Domenico Berardi, assente nell'ultima gara con il Verona per un problemino al ginocchio: nei prossimi giorni si avranno maggiori certezze sulla sua disponibilità per la ripresa del campionato contro il Lecce. Nessuna speranza di recupero, invece, per gli infortunati di lungo corso Edoardo Pieragnolo (fuori per tutta la stagione) e Yeferson Paz.

