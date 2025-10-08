Mondiali 2026, qualificazioni africane: 6 "italiani" in campo e un gol segnato
Di seguito tutti i risultati delle partite odierne valide per le qualificazioni africane ai Mondiali. Tra parentesi tutti i giocatori militanti nelle squadre italiane in campo.
Eswatini - Angola 2-2 (81 minuti per Zito Luvumbo)
Etiopia - Guinea-Bissau 1-0 (90 minuti per Fali Cande)
Libia - Capo Verde 3-3
Mauritius - Camerun 0-2 (15 minuti per André-Frank Zambo Anguissa)
Repubblica Cenfrafricana - Ghana 0-5 (14 minuti e un gol segnato per Kamaldeen Sulemana)
Ciad - Mali 0-2 (23 minuti per Lassana Coulibaly)
Comoros - Madagascar 1-2
Gibuti - Egitto 0-3
Sierra Leone - Burkina Faso 0-1
Niger - Congo 3-1
Tanzania - Zambia 0-1 (45 minuti per Lameck Banda)
Di seguito le classifiche dei 9 gironi. In neretto le squadre già qualificate:
GRUPPO A
Egitto 23
Burkina Faso 18
Sierra Leone 12
Guinea-Bissau 10
Etiopia 9
Gibuti 1
- - -
GRUPPO B
Senegal 18
Repubblica Democratica del Congo 16
Sudan 12
Togo 7
Mauritania 6
Sud Sudan 4
- - -
GRUPPO C
Benin 14
Sudafrica 14
Nigeria 11
Ruanda 11
Lesotho 9
Zimbabwe 4
- - -
GRUPPO D
Capo Verde 20
Camerun 18
Libia 15
Angola 11
Mauritius 5
Eswatini 3
- - -
GRUPPO E
Marocco 21
Niger 12
Tanzania 10
Zambia 9
Congo 1
Eritrea ritirata
- - -
GRUPPO F
Costa d'Avorio 20
Gabon 19
Gambia 10
Burundi 10
Kenya 9
Seychelles 0
- - -
GRUPPO G
Algeria 19
Uganda 15
Mozambico 15
Guinea 11
Botswana 9
Somalia 1
- - -
GRUPPO H
Tunisia 22
Namibia 15
Liberia 11
Malawi 10
Guinea Equatoriale 10
Sao Tome e Principe 0
- - -
GRUPPO I
Ghana 22
Madagascar 19
Mali 15
Comoros 15
Repubblica Centrafricana 5
Ciad 1
