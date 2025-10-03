Due stadi vicini a Milano? La vicesindaca: "Suggestione di La Russa che crea confusione"

La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, regista dell’operazione di vendita di San Siro, ha parlato a La Repubblica della questione legata allo stadio che passerà in mano a Inter e Milan.

A partire da una suggestione lanciata dal senatore Ignazio La Russa, che aveva parlato di salvare il Meazza e costruire due stadi vicini: "È una suggestione che crea confusione nel dibattito" - commenta Scavuzzo - ", mentre ora serve un impegno chiaro e concreto per proseguire il percorso appena iniziato. Il contratto dovrà corrispondere alle indicazioni emerse nel dibattito e al centro della nostra attenzione i temi discussi nelle commissioni e negli incontri: servirà pensare al progetto, a come avviare i lavori, al piano del traffico, agli interventi di contenimento delle emissioni. E molto altro. I due stadi vicini non sono un tema all’ordine del giorno", le sue parole.

Poi rincara la dose: "Chiedo al presidente La Russa se pensa davvero che Inter e Milan siano interessati ad avere due stadi vicini. Dubito che il futuro sindaco potrà convincere le squadre a pensare a una soluzione di questo tipo. Per me rimane una suggestione surreale, non una strada possibile. E poi pensiamo davvero che due stadi vicini, entrambi in attività, siano il sogno del quartiere?".