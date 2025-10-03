Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese

Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Oggi alle 09:00Calcio femminile
di Tommaso Maschio

Dopo l'antipasto della Serie A Women's Cup, competizione vinta dalla Juventus in finale contro la Roma, parte finalmente il campionato italiano con la prima giornata che prenderà il via all'ora di pranzo di sabato con due sfide: Inter-Ternana Women e Roma-Parma. Due delle favorite per contendere alla Juventus il titolo nazionale contro due neo promosse che dovranno lottare per evitare l'ultimo posto in classifica che significa retrocessione in Serie B. sarà poi il turno di altre due big come la Fiorentina, impegnata sul campo del Napoli – altra squadra che parte per salvarsi – e infine le campionesse in carica che andranno a sfidare un Sassuolo ambizioso in quella che è la gara, sulla carta, più interessante della giornata assieme a quella che aprirà la domenica fra Como Women e Lazio, altre due squadre che sognano qualcosa di più di un campionato tranquillo e una salvezza agevole. Infine toccherà al Milan chiudere il programma in casa della terza neopromossa: il Genoa.

La lotta Scudetto anche in questa stagione sembra essere una sfida a tre fra Juventus, Inter e Roma con le prime due che partono con qualche favore in più visto che in casa giallorossa l'estate ha portato a un profondo rinnovamento con un nuovo tecnico in panchina e gli addii di alcune big. La coppa ha però dimostrato che, nonostante qualche incertezza, le capitoline possono ancora dire la loro. Proveranno a inserirsi in questa lotta, che vale anche per l'accesso alle coppe europee, Milan, Fiorentina, Lazio e Sassuolo. Quattro squadre ambiziose seppur diverse fra loro: le rossonere sono chiamate a un nuovo step di crescita per tornare a battagliare per il podio come accaduto all'inizio della sua avventura, così come la Fiorentina che negli ultimi 5 anni è arrivata terza solo una volta. Neroverdi e biancocelesti invece hanno ambizione e voglia di stupire per chiudere quantomeno nella prima metà della classifica con un occhio ai primi posti qualora una delle grandi dovesse steccare.

Appena sotto c'è il Como Women che dopo tre settimi posti di fila vuole alzare l'asticella. Per la salvezza, salvo clamorose sorprese, la lotta dovrebbe essere circoscritta alle tre neopromosse - Genoa, Parma e Ternana - più il Napoli Women (che lo scorso anno si salvò alle ultime curve a danno della Sampdoria); quattro squadre in lotta per evitare l'unica retrocessione in Serie B in una lotta che si prospetta serrata almeno quanto quella per il vertice.

Serie A Women 7ª giornata
Sabato 4 ottobre
Inter-Ternana Women ore 12:30
Roma-Parma ore 12:30
Napoli Women-Fiorentina ore 15:00
Sassuolo-Juventus ore 18:30
Domenica 5 ottobre
Como Women-Lazio ore 12:30
Genoa-Milan ore 15:00

Articoli correlati
Juventus-Milan, Tolosa il fil rouge che unisce i due club: come vanno i francesi Juventus-Milan, Tolosa il fil rouge che unisce i due club: come vanno i francesi
A Firenze i manifestanti arrivano fino a Coverciano: contestata la sfida Italia-Israele... A Firenze i manifestanti arrivano fino a Coverciano: contestata la sfida Italia-Israele
Le ultime su Juventus-Milan, la scelta di Chivu in attacco e la battuta di Totti:... Le ultime su Juventus-Milan, la scelta di Chivu in attacco e la battuta di Totti: le top news delle 18
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio... Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco" Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il... L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"... Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
Football Manager 26 apre al calcio femminile: fra i 14 tornei anche la Serie A italiana... Football Manager 26 apre al calcio femminile: fra i 14 tornei anche la Serie A italiana
Svelata la nazionale afghana femminile delle rifugiate: giocherà la FIFA Women’s... Svelata la nazionale afghana femminile delle rifugiate: giocherà la FIFA Women’s Series
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.2 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Immagine news Serie A n.3 Inter-Atletico Madrid a Bengali, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Immagine news Serie A n.4 Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Immagine news Serie A n.5 Ludi: "Il Como è un esempio per tanti club. Baturina? Un talento così è imprescindibile"
Immagine news Serie A n.6 Argentina, i convocati da Scaloni per due amichevoli: ci sono Lautaro e Nico Paz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.4 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.3 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.4 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Immagine news Serie C n.6 Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso