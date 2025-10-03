Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese

Dopo l'antipasto della Serie A Women's Cup, competizione vinta dalla Juventus in finale contro la Roma, parte finalmente il campionato italiano con la prima giornata che prenderà il via all'ora di pranzo di sabato con due sfide: Inter-Ternana Women e Roma-Parma. Due delle favorite per contendere alla Juventus il titolo nazionale contro due neo promosse che dovranno lottare per evitare l'ultimo posto in classifica che significa retrocessione in Serie B. sarà poi il turno di altre due big come la Fiorentina, impegnata sul campo del Napoli – altra squadra che parte per salvarsi – e infine le campionesse in carica che andranno a sfidare un Sassuolo ambizioso in quella che è la gara, sulla carta, più interessante della giornata assieme a quella che aprirà la domenica fra Como Women e Lazio, altre due squadre che sognano qualcosa di più di un campionato tranquillo e una salvezza agevole. Infine toccherà al Milan chiudere il programma in casa della terza neopromossa: il Genoa.

La lotta Scudetto anche in questa stagione sembra essere una sfida a tre fra Juventus, Inter e Roma con le prime due che partono con qualche favore in più visto che in casa giallorossa l'estate ha portato a un profondo rinnovamento con un nuovo tecnico in panchina e gli addii di alcune big. La coppa ha però dimostrato che, nonostante qualche incertezza, le capitoline possono ancora dire la loro. Proveranno a inserirsi in questa lotta, che vale anche per l'accesso alle coppe europee, Milan, Fiorentina, Lazio e Sassuolo. Quattro squadre ambiziose seppur diverse fra loro: le rossonere sono chiamate a un nuovo step di crescita per tornare a battagliare per il podio come accaduto all'inizio della sua avventura, così come la Fiorentina che negli ultimi 5 anni è arrivata terza solo una volta. Neroverdi e biancocelesti invece hanno ambizione e voglia di stupire per chiudere quantomeno nella prima metà della classifica con un occhio ai primi posti qualora una delle grandi dovesse steccare.

Appena sotto c'è il Como Women che dopo tre settimi posti di fila vuole alzare l'asticella. Per la salvezza, salvo clamorose sorprese, la lotta dovrebbe essere circoscritta alle tre neopromosse - Genoa, Parma e Ternana - più il Napoli Women (che lo scorso anno si salvò alle ultime curve a danno della Sampdoria); quattro squadre in lotta per evitare l'unica retrocessione in Serie B in una lotta che si prospetta serrata almeno quanto quella per il vertice.

Serie A Women 7ª giornata

Sabato 4 ottobre

Inter-Ternana Women ore 12:30

Roma-Parma ore 12:30

Napoli Women-Fiorentina ore 15:00

Sassuolo-Juventus ore 18:30

Domenica 5 ottobre

Como Women-Lazio ore 12:30

Genoa-Milan ore 15:00