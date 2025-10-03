La rivincita di Paulo Fonseca: a Lione è primo in due competizioni. E ha chiuso la porta

Paulo Fonseca si sta finalmente prendendo la sua rivincita: primo in Ligue 1, se pur appaiato col Paris Saint-Germian. E a punteggio pieno dopo due giornate di Ligue 1. Un risultato incredibile se si pensa a tutti i problemi che il tecnico portoghese sta affrontando, non ultimo quello di non poter ancora sedere in panchina in campionato.

Lo spettro della retrocessione in estate

E questo sembra pure il meno vedendo la tempesta scesa sul club negli ultimi mesi, una situazione tanto critica da aver portato alla retrocessione d'ufficio in Ligue 2 a seguito della situazione debitoria che si era creata. Sentenza ribaltata fortunatamente per l'OL in appello. Ma che ha portato il club a una corposa dieta dimagrante: 106 milioni incassati dalle cessioni (Cherki, Mikautadze, Perri, Benrahma per citare i più remunerativi). Foglio di via per gli ingaggi più alti, come Lacazette e Matic.

La ricostruzione

Squadra sulla carta notevolmente indebilita con un paio di senatori rimasti (Tolisso, Tagliafico) e diverse scommesse, come Ruben Kluivert, figlio di Patrick e fratello di Justin: era finito al Casa Pia, l'OL ci ha puntato e contro il Salisburgo ha trovato pure il suo primo gol. Davanti Fonseca si è affidato a un ex Inter, Martín Satriano: non propriamente un goleador, basti pensare che nei due precedenti campionati giocati col Brest non è andato oltre le 4 reti.

Difesa insuperabile

Eppure la squadra è protagonista di una partenza notevole: 5 vittorie, tutte mantenendo la porta inviolata e una sola sconfitta, per 3-1 a Rennes. In Europa League sono arrivate due vittorie anche qui senza subire reti. Di fatto il tecnico portoghese, noto anche in Francia per il suo stile di gioco spregiudicato, sembra aver cambiato completamente registro puntando forte sull'equilibrio.

La squalifica

Quell'equilibrio che nella sua mezza stagione al Milan è completamente mancato, condannandolo una notte di fine dicembre, peraltro con un'espulsione. E a proposito di cartellini rossi, uno di questi sembrava avergli compromesso l'esperienza all'OL, pochi mesi dopo aver accettato la sfida. Il 2 marzo nel corso di una partita contro il Brest si rende protagonista di un faccia a faccia, o meglio, di un testa a testa con l'arbitro: letteralmente. E con tanto di insulti al direttore di gara. Squalifica fino al 30 novembre, in panchina per ora può andare solo nelle competizioni UEFA. Nonostante tutto, il proprietario John Textor gli ha ribadito la fiducia mandando un messaggio di solidarietà nei confronti del tecnico: "Sei l'uomo giusto per l'OL". E i risultati gli stanno dando ragione.

Qual è il segreto del successo del Lione, nonostante tutti i guai vissuti?

L'Equipe ha spiegato bene la situazione. La coesione del gruppo sta facendo tutta la differenza del modo. Nelle difficoltà si è compattato e le serate barbecue hanno aiutato a cementarlo. A creare energia positiva anche la condivisione dei bonus: il gruppo squadra ha negoziato con la dirigenza per pagare una percentuale ai dipendenti vicini alla squadra: "Si crea un'enorme energia condivisa, ora tutti sono interessati all'eventualità di una vittoria. I giocatori pensano a noi e questo ti fa venire voglia di lavorare sodo tutta la settimana" ha confidato uno dei dipendenti al quotidiano.