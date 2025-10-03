Bari, Caserta sulla squalifica a Sibilli: "Errore che costa caro a noi e lui. Ma gli vogliamo bene"

Giornata di conferenza stampa in casa Bari, con la formazione biancorossa che domani affronterà il Padova, in occasione della 7ª giornata di Serie B: l'appuntamento per questo match, che potrebbe costare anche la panchina a mister Fabio Caserta, è fissato alle ore 15:00 allo stadio 'San Nicola'.

E proprio di quello che è il suo futuro, il tecnico ha parlato nella conferenza che si è tenuta stamani, nel giorno di vigilia, dove ha affrontato comunque anche altri temi, a cominciare dalla stagione finita per l'attaccante Giuseppe Sibilli: nessun infortunio, il giocatore è stato squalificato nell'ambito di un'indagine per scommesse, e dovrà rimanere fermo, percependo il minimo federale come stipendio, per otto mesi (altri otto sono stati commutati in prescrizioni alternative). Sulla questione, ecco le parole dell'allenatore: "La squalifica? Non è una cosa positiva. Dispiace per Peppe: ha commesso un errore che costa caro a lui e a noi. Mi sento solo di stargli vicino, con me si è comportato sempre bene, gli vogliamo bene".

Intanto, ecco quanto apparso ieri sul sito della FIGC: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore del Bari Giuseppe Sibilli è stato sanzionato con 20.000 euro di ammenda e 16 mesi di squalifica, dei quali 8 verranno commutati in prescrizioni alternative (piano terapeutico di almeno 8 mesi; obbligo di partecipare a un ciclo di minimo 16 incontri pubblici nel periodo complessivo di 8 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie).

A carico di Sibili era stato aperto un procedimento in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022/23 alla stagione sportiva 2024/25, presso concessionari autorizzati, numerose scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, nell’ambito della UEFA e nell'ambito della FIFA" (CLICCA QUI per il comunicato integrale).