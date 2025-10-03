Guidolin: "Un'impresa quasi impossibile mandare la Juve in Intertoto. Festeggiammo molto"

Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese, spiega così la scelta di sposare il progetto bianconero in un'intervista al Messaggero Veneuto: "La squadra era buona e quando fui contattato sentivo che potevamo fare una buona stagione. La mia sfida era quella di riportare la squadra dove l’aveva lasciata Zaccheroni. In Europa".

Si parla sempre delle qualificazioni ai preliminari di Champions della sua Udinese, dimenticandosi che nel ’98-’99 vinceste lo spareggio con la Juve che mandaste all’Intertoto.

"Fu come vincere una finale. Sembrava un’impresa impossibile. Ricordo che festeggiammo molto quella sera di ritorno da Torino. Ma noi avremmo dovuto entrare in Europa senza quello spareggio. Purtroppo perdemmo quella partita con il Perugia...".

Peggio quella sconfitta o quella con lo Sporting Braga nel preliminare di Champions?

"Quella con i portoghesi".

Riguardo alla separazione a sorpresa dall'Udinese, l'allenatore ha spiegato che, secondo le sue intenzioni iniziali, la qualificazione in Europa avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di una lunga esperienza con il club friulano. Ha rivelato che già da un paio di mesi riceveva offerte da Del Sol, direttore sportivo del Betis Siviglia, ma che non aveva alcuna intenzione di andarsene. Aveva chiesto il permesso alla società di recarsi in Spagna solo per cortesia nei confronti del Betis. Tuttavia, ha concluso, il presidente Pozzo non la prese bene, o, per usare le sue parole, "non si capirono bene".

In merito alla scelta in carriera di ripartire dalla Serie B, l'allenatore ha sottolineato di averlo fatto tre volte, vincendo sempre il campionato. A proposito del Palermo, ha specificato che aveva ricevuto garanzie su una squadra molto forte che il presidente Zamparini avrebbe rinforzato a gennaio. Per quanto riguarda il Parma, ha ammesso che non era un momento facile a livello mediatico, ma accettò la sfida di una squadra che non era tra le favorite per la promozione, riuscendo comunque a portarla in alto.