Fantacalcio, 6^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 6^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Como)
A:
B:
C: Pasalic, Krstovic, Sulemana K, Carnesecchi
D: Zappacosta, Samardzic, Maldini, Musah, Ederson, Lookman, Ahanor
E: Djmsiti, Sportiello, Brescianini, Bernasconi
BOLOGNA (Bologna-Pisa)
A: Orsolini
B: Castro, Skorupski
C: Odgaard, Cambiaghi, Ferguson
D: Vitik, Lykogiannis, Freuler, Rowe, Heggem, Fabbian, Moro, Lucumi, Dominguez, Ravaglia, Bernardeschi, Dallinga, De Silvestri, Holm, Zortea, Miranda
E: Ilic, Pobega, Casale
CAGLIARI: (Udinese-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra
D: Adopo, Prati, Idrissi, Obert, Felici, Caprile, Folorunsho, Mina, Esposito, Kilicsoy, Luperto, Borrelli, Deiola
E: Mazzitelli, Di Pardo, Pavoletti, Zè Pedro, Rog, Ciocci
COMO (Atalanta-Como)
A: Paz
B:
C: Da Cunha, Douvikas
D: Valle, Caqueret, Perrone, Baturina, Morata, Butez, Vojvoda, Kempf, Kuhn, Diego Carlos, Addai, Posch, Ramon,
E: Goldaniga, Moreno, Smolcic
CREMONESE (Inter-Cremonese)
A:
B:
C:
D: Vazquez, Vardy, Baschirotto, Zerbin, Bonazzoli
E: Bianchetti, Ceccherini, Okereke, Silvestri, Folino, Terracciano, Grassi, Vandeputte, Pezzella, Bondo, Floriani, Sanabria, Payero, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Fiorentina-Roma)
A:
B: Kean
C: Mandragora, Dodo, Gosens, De Gea, Gudmudsson
D: Piccoli, Dzeko, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri
E: Parisi, Viti, Sabiri, Fortini, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Ndour, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo
GENOA (Napoli-Genoa)
A:
B:
C:
D: Malinovskyi, Frendrup, Colombo, Norton-Cuffy, Masini, Ellertsson, Vasquez, Martin, Carboni
E: Sabelli, Marcandalli, Vogliacco, Cuenca, Ekuban, Gronbaek, Ekhator, Ostigard, Thorsby, Venturino, Leali, Vitinha, Messias, Cornet
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Sassuolo)
A:
B:
C: Giovane, Orban
D: Montipo, Bradaric, Serdar, Gagliardini
E: Santiago, Oyegoke, Nunez, Ebosse, Belghali, Niasse, Mosquera, Sarr, Frese, Akpa Akpro, Bernede, Bella-Kotchap, Slotsager, Al-Musrati, Kastanos, Valentini, Cham
INTER (Inter-Cremonese)
A: Dumfries, Lautaro, Dimarco, Bastoni
B: Barella, Calhanoglu, Akanji
C: Acerbi, De Vrij, Martinez Jo., Carlos Augusto, Frattesi, Sucic, Sommer, Bonny, Esposito F.
D: Zielinski, Mkhitaryan, Darmian, Bisseck, Diouf, Luis Henrique
E: Palacios
JUVENTUS (Juventus-Milan)
A: Vlahovic
B: Yildiz
C: Gatti, Kalulu, Di Gregorio, Thuram, Bremer, Cambiaso, Conceicao
D: McKennie, Perin, Adzic, Locatelli, Kelly, Openda, Zhegrova, David,
E: Rugani, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario
LAZIO (Lazio-Torino)
A: Zaccagni, Castellanos
B: Dia, Gila, Pedro, Provedel
C: Cancellieri,
D: Marusic, Isaksen, Tavares, Cataldi, Belhayane
E: Noslin, Hysaj, Basic, Provstgaard, Mandas
LECCE (Parma-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Camarda, Pierotti, Falcone, Sottil
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Perez, Ndaba, Helgason, N'Dri, Berisha, Siebert, Stulic, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (Juventus-MIlan)
A: Pulisic
B: Rabiot
C: Saelemaekers, Modric, Leao
D: Gabbia, Tomori, Fofana, Gimenez, Ricci, Pavlovic, Loftus-Cheek, Nkunku
E: Chuckwueze, Bartesaghi, Athekame, Odogu, Balentien, De Winter, Terracciano
NAPOLI (Napoli-Genoa)
A: De Bruyne, Hojlund
B: Mc Tominay, Spinazzola, Savic, Meret, Di Lorenzo, Politano
C: Lucca, Beukema, Noa Lang, Neres, Anguissa, Elmas, Lobotka, Gutierrez
D: Gilmour, Olivera
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino, Juan Jesus
PARMA (Parma-Lecce)
A:
B: Pellegrino
C: Valeri, Bernabè, Delprato
D: Suzuki, Ordonez, Almqvist, Oristanio, Cutrone, Lovik, Ndiaye, Sorensen, Britschgi
E: Circati, Keita, Troilo, Balogh, Cremaschi, Djuric, Estevez, Benedyczak
PISA (Bologna-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Tourè, Semper, Nzola
E: Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Scuffet, Piccinini, Moreo, Mbambi, Hojholt, Meister, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Lusuardi, Albiol, Bonfanti, Coppola, Lorran, Leris, Vural, Angori
ROMA (Fiorentina-Roma)
A:
B: Svilar, Soulè
C: Pellegrini, Cristante, Konè, Mancini
D: Rensch, Dovbyk, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas, N'Dicka, Wesley, Ferguson, Angelino, Hermoso,
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Gollini, Celik, Ziolkowski, Arena, Pisilli
SASSUOLO (Hellas Verona-Sassuolo)
A: Berardi
B: Laurientè, Pinamonti
C: Muric, Matic, Kone
D: Doig, Thorstvedt, Idzes, Fadera, Walukiewicz, Vranckx
E: Romagna, Lipani, Boloca, Turati, Candè, Coulibaly W., Pieragnolo, Volpato, Muharemovic, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Skjellerrup, Odenthal
TORINO (Lazio-Torino)
A:
B:
C: Simeone
D: Israel, Anjorin, Lazaro, Adams, Aboukhlal, Ngonge, Casadei, Vlasic, Asllani, Zapata
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Coco, Ilkhan, Nkounkou, Gineitis, Biraghi, Ilic, Maripan
UDINESE (Udinese-Cagliari)
A:
B:
C: Solet, Atta, Davis, Kristensen, Zaniolo
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Sava, Ehizibue, Miller, Lovric, Zarraga, Buksa, Bayo
E: Karlstrom, Goglichidze, Rui Modesto, Kabasele, Palma, Gueye
