Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"

Dario Hubner, storico ex attaccante del Brecia, ha parlato a Brescia Oggi presentando il match fra l'Union e la Pergolettese e analizzando il momento delle rondinelle.

"Mi aspetto una partita interessante - ha dichiarato - tra due squadre che hanno iniziato bene la stagione ma con obiettivi diversi: il Brescia punta in alto, la Pergolettese lotta per la salvezza".

La formazione di Diana è reduce dal pareggio subito nel finale contro la Virtus Verona: "Un episodio può farti guadagnare o perdere tutto, serve rimanere concentrati fino all’ultimo minuto. In ogni caso, il Brescia che sto vedendo mi piace: c’è entusiasmo e con un presidente del territorio come Pasini la società è in buone mani. Ai miei tempi, con Gino Corioni, il presidente era il primo tifoso e soffriva con noi dopo le sconfitte".

Sulle prospettive della squadra, Dario Hubner ha aggiunto: "Per vedere il vero Brescia servirà ancora un po’ di tempo, ma i presupposti sono ottimi. Giocare in uno stadio pieno è bellissimo e oggi si respira un clima completamente diverso rispetto a un anno fa. La rosa è importante, Diana ha alternative in ogni ruolo e sono certo che, se necessario, a gennaio il presidente interverrà ancora per rinforzarla", le parole dell'ex bomber.