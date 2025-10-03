Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"

Il figlio dell'ex allenatore Franco Scoglio, Tobias, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale è tornato a parlare della drammatica morte del padre, avvenuta il 3 ottobre 2005 in diretta televisiva.

Queste le sue parole: "Quante volte ho rivisto quelle immagini? Tantissime e all’inizio faceva molto male. Per i primi due-tre anni mi sembrava un film horror, poi con il passare del tempo sono riuscito a farmene una ragione. Anche perché le immagini non sono limpidissime, sembra che mio papà si addormenti. Chiesi a un amico di farle rimuovere dalla rete, ma mi spiegò che poi qualcuno le avrebbe rimesse online. Sarebbe diventata una battaglia inutile".

Nel corso dell'intervista poi rivela un retroscena sul possibile approdo alla Juventus del genitore: "Non soltanto la Juventus, ma anche il Napoli di Maradona. Tutti corteggiavano mio padre. Poi però Montezemolo sostituì Boniperti e decise di prendere Gigi Maifredi. Mentre Moggi, al Napoli, dopo alcune valutazioni scelse di tenere Bigon. In quella stagione, tra l’altro, Spinelli propose a papà di restare ma purtroppo rifiutò, e l’anno dopo il Genoa andò in Europa con Bagnoli. L’errore più grande della sua carriera: pubblicamente non l’avrebbe mai ammesso, ma in casa sì".