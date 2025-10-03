Panchine traballanti in B: l'ultima gara prima della sosta potrebbe esser decisiva. Il punto

Smaltite le fatiche del turno infrasettimanale, tra domani e domenica torna in campo la Serie B, con la 7ª giornata che anticipa poi la seconda sosta della stagione: un turno, quello alle porte, che potrebbe dire davvero tanto sulle panchine cadette. Al momento, controtendenza rispetto agli ultimi anni, non ci sono stati esoneri, ma qualcosa potrebbe accadere a breve, proprio per le due settimane di stop che favorirebbero l'ingresso di nuovi tecnici.

A forte rischio ci sono le posizioni di mister Paolo Bianco al Monza, Fabio Caserta al Bari e Guido Pagliuca all'Empoli, oltre poi a quella di mister Massimo Donati, messo in discussione dalla Sampdoria sostanzialmente già intorno alla 3ª giornata, ma poi mai esonerato, anche a dispetto dei tanti nomi usciti per la sua sostituzione. Non ci saranno scontri diretti tra questi tecnici, che si giocano il loro futuro. E Davide Possanzini a Mantova? La scorsa settimana la società aveva ribadito la fiducia nell'allenatore, ma nuove nubi si sono riversate sulla sua testa dopo il ko contro la Juve Stabia.

Situazione diversa quella di Luca D'Angelo a Spezia: alcuni rumors lo volevano verso l'esonero dopo la gara contro la Reggiana, ma il pareggio con i granata sembra ave nuovamente reso salda la sua posizione.

Intanto, a completezza di informazione, il quadro completo di tutte le panchine di Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo)

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)