Le novità tra le convocazioni di Gattuso e il ranking UEFA per club: le top news delle 13

Sono da poco arrivate le convocazioni di Gennaro Gattuso per il raduno fissato nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, in vista dei prossimi impegni azzurri nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026: sabato 11 ottobre a Tallinn l’Italia farà visita all’Estonia, mentre martedì 14 ottobre ospiterà Israele a Udine. Prima chiamata azzurra per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Fiorentina, come pure per Nicolò Cambiaghi del Bologna. Si rivedono - assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024 - il milanista Matteo Gabbia e il romanista Bryan Cristante. Come da previsioni, no fa parte dell'elenco Federico Chiesa, nonostante le buone prestazioni con il Liverpool nelle ultime uscite.

Situazione panchina Torino: con Marco Baroni in bilico, i tifosi hanno pronta una soluzione d'emergenza: "Oronzo Canà la nostra unica soluzione... Cairo non perdere questa occasione" è questo lo striscione apparso nella notte al Filadelfia e rimbalzato velocemente sui social. Continua con ironia dunque la contestazione al patron granata, a cui i supporter granata non perdonano la presunta assenza di ambizione.

E' stato reso noto oggi il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine della tre giorni europea. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe. L'Inter si conferma migliore tra le italiane, mentre la Roma perde una posizione venendo scavalcata dall'Arsenal. In Top 20 l'Atalanta, poco sotto il Milan destinato a perdere ulteriori posizioni, non partecipando a nessuna competizione europea. Sale di una posizione la Juventus e di due il Napoli.