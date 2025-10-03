Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi

Sono arrivate le convocazioni di Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale ha chiamato 27 calciatori per il raduno fissato nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, in vista dei prossimi impegni azzurri nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026: sabato 11 ottobre a Tallinn l’Italia farà visita all’Estonia, mentre martedì 14 ottobre ospiterà Israele a Udine.

Prima chiamata azzurra per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Fiorentina, come pure per Nicolò Cambiaghi del Bologna. Si rivedono - assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024 - il milanista Matteo Gabbia e il romanista Bryan Cristante. Come da previsioni, no fa parte dell'elenco Federico Chiesa, nonostante le buone prestazioni con il Liverpool nelle ultime uscite.

Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).