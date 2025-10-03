TMW Radio Virtus Verona, Francesco Toffanin: "Abbiamo molta fame, il primo obiettivo è la salvezza"

Francesco Toffanin, giovane difensore della Virtus Verona, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C ha parlato anche della stagione del club veneto: "

La Virtus Verona sta vivendo un buon avvio di stagione: due vittorie, tre pareggi e due sconfitte, per un totale di nove punti e l’ottavo posto in piena zona play-off. Siete soddisfatti?

"Sì, siamo soddisfatti, ma abbiamo molta fame. Siamo un gruppo giovane e ogni settimana ci ripetiamo che la prossima partita è la più importante. Vogliamo metterci in mostra, ripagare i sacrifici degli allenamenti e dimostrare che siamo una bella squadra.

Avete già parlato nello spogliatoio di obiettivi stagionali o pensate prima alla salvezza e poi al resto?

"Come dice sempre il mister Gigi Fresco, prima viene la salvezza. Però l’anno scorso siamo arrivati ai play-off ed è stata una bella soddisfazione. Quest’anno la rosa è molto forte, quindi puntiamo sicuramente a ripeterci".

Parliamo proprio di Fresco, un allenatore particolare: da una vita guida la Virtus Verona ed è anche il presidente. Che rapporto hai con lui?

"Gigi è una persona speciale, rispettata e stimata da tutti. È un intenditore di calcio e ha occhio nello scoprire giovani o rilanciare giocatori che hanno bisogno di una piazza per ripartire. Lo ha fatto anche con me: io arrivavo dalla Serie D e lui mi ha arretrato da centrocampista centrale a difensore centrale in una difesa a tre. Ha avuto occhio, e i risultati stanno arrivando".

Ti piace questo nuovo ruolo?

"Sì, molto. Mi trovo bene, ho imparato ad avere più cattiveria agonistica. L’anno scorso i compagni mi hanno aiutato ad adattarmi: penso ad esempio al nostro capitano Manuel Daffara, che mi ha dato tanti consigli.