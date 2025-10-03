Atalanta, Lookman non perde la Nazionale: i convocati della Nigeria

Nonostante un periodo nel quale non ha giocato per le note vicende e in coincidenza del suo rientro in campo con l'Atalanta, Ademola Lookman non perde la Nazionale: il ct Chelle ha diramato la lista dei convocati ed è presente anche l'attaccante di Ivan Juric.

La Nigeria affronterà il Lesotho il 10 ottobre e il Benin il 14 ottobre nelle due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali che si giocheranno nell'estate 2026 fra Stati Uniti, Canada e Messico. La Nigeria attualmente è terza nel girone C delle qualificazioni africane, dietro a Benin e Sudafrica (a -3 dalla coppia in vetta).

Di seguito la lista dei convocati della Nigeria

Portieri: Stanley Nwabali, Amas Obasogie, Adebayo Adeleye

Difensori: Felix Agu, Bruno Onyemaechi, Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, William Troost-Ekong, Calvin Bassey, Benjamin Fredrick;

Centrocampisti: Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alhassan Yusuf;

Attaccanti: Simon Moses, Ademola Lookman, Tolu Arokodare, Victor Osimhen, Terem Moffi, Cyriel Dessers, Samuel Chukwueze, Akor Adams, Ola Olusegun