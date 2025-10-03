Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, Caserta: "Non parlo del mio futuro, ma una vittoria contro il Padova può cambiare tutto"

Bari, Caserta: "Non parlo del mio futuro, ma una vittoria contro il Padova può cambiare tutto"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 10:49Serie B
di Claudia Marrone

Panchina che scricchiola, quella di mister Fabio Caserta, ma il tecnico del Bari non è intenzionato a mollare, ed è pronto alla sfida di domani, che in occasione della 7ª giornata di Serie B contrapporrà i galletti al Padova.

Come si legge su tuttobari.com, queste le sue parole nella conferenza stampa odierna: "Voglia di riscatto. Caserta crede nei mezzi del Bari. In conferenza, quest'oggi, ha dichiarato: "Sono convinto che questa squadra non ha problemi, nemmeno dal punto di vista fisico: ho un confronto giornaliero con i ragazzi, e stiamo cercando di tirarci fuori da questa situazione. Non è una situazione bella, ma nel calcio, come nella vita, cose facili non esistono. E sia chiaro che non si deve mettere sotto accusa un reparto, quando costruisci poco è un problema di squadra, dobbiamo accompagnare di più l'azione. Certo, io, che sono una persona onesta, so di aver sbagliato se siamo in questa situazione, ma cerco di non commettere errori. Bari è una piazza esigente, bisogna dare ancora di più".

E a proposito di errori commessi: "Ogni settimana l'allenatore è in bilico, ma devo pensare positivo, e non devo parlare del mio futuro. Io mi sento sicurissimo. Troppo facile, del resto, abbattersi quando i risultati non arrivano. Nelle difficoltà sono abituato a lottare. Anche perché, così come in due settimane è cambiata la visione in base ai risultati, la vittoria può cambiare tutto".

Andando quindi alla rosa: "L'infortunio di Vicari è difficile da accettare: aveva fatto un inizio di campionato molto positivo ed era ritornato il Vicari che conoscevamo tutti, in campo e fuori. Abbiamo poco tempo per lavorare, a livello fisico puoi andare a vedere come preparare la partita nel migliore dei modi, al di là della difesa a tre o a quattro, ma oggi faremo valutazioni. La squalifica di Sibilli? Non è una cosa positiva. Dispiace per Peppe: ha commesso un errore che costa caro a lui e a noi. Mi sento solo di stargli vicino, con me si è comportato sempre bene, gli vogliamo bene". Aggiunge: "Mavraj è un ragazzo che si allena con noi, ma ci sono giocatori più pronti. Bisogna dargli il tempo per crescere. C'è il giovane che cresce prima e quello che va aspettato. Mettendo un calciatore così si rischia di bruciarlo".

Articoli correlati
Bari, Caserta sulla squalifica a Sibilli: "Errore che costa caro a noi e lui. Ma... Bari, Caserta sulla squalifica a Sibilli: "Errore che costa caro a noi e lui. Ma gli vogliamo bene"
Squalifiche per scommesse, infortuni, tecnico a rischio: il duro momento di un contestato... Squalifiche per scommesse, infortuni, tecnico a rischio: il duro momento di un contestato Bari
Bari, col Padova l'ultima spiaggia di Caserta: dal ritorno di Longo a Gotti i possibili... Bari, col Padova l'ultima spiaggia di Caserta: dal ritorno di Longo a Gotti i possibili sostituti
Altre notizie Serie B
Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"... Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"... Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina... Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in... Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni
Monza-Catanzaro, i convocati di Aquilani: l'unico assente è Liberali Monza-Catanzaro, i convocati di Aquilani: l'unico assente è Liberali
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
Ora in radio
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà live!
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Immagine news Serie A n.2 Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Immagine news Serie A n.3 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.4 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.6 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.5 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso