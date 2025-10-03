Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Alessio Tribuzzi ha riscontrato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro nel corso dell’ultima partita di campionato contro la Pro Vercelli. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero.
In attesa di sapere quando potrà tornare a disposizione, questo il calendario dell'ottava giornata del Girgone A di Serie C, quello in cui milita il clu biancorosso:
SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 4 ottobre
Ore 14:30 - Union Brescia-Pergolettese
Ore 14:30 - Giana Erminio-Lumezzane
Ore 17:30 - Renate-Cittadella
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 14, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona 9, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio 6, Lumezzane 6, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
