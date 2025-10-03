Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista

La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Alessio Tribuzzi ha riscontrato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro nel corso dell’ultima partita di campionato contro la Pro Vercelli. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero.

In attesa di sapere quando potrà tornare a disposizione, questo il calendario dell'ottava giornata del Girgone A di Serie C, quello in cui milita il clu biancorosso:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 4 ottobre

Ore 14:30 - Union Brescia-Pergolettese

Ore 14:30 - Giana Erminio-Lumezzane

Ore 17:30 - Renate-Cittadella

Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Novara-Triestina

Ore 14:30 - Pro Patria-Trento

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 14, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona 9, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio 6, Lumezzane 6, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti