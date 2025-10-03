Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"

Si è svolta ieri una festa a Palazzo Primavera per i cento anni della Ternana, che ha visto chiaramente anche la presenza della nuova proprietà. E la prima apparizione pubblica della dottoressa Laura Melis, madre della Presidente Claudia Rizzo.

Che, come si legge sul portale ternananews.it, ha poi parlato alla stampa presente: "È un anno importante, qualcosa di importante dovrà accadere. Sono una che crede nel destino, quindi se è successo quest’anno un perché ci sarà. Il nostro impegno sarà totale per la squadra, per Terni, per tutto il progetto che c’è di rivalutazione di Terni, ci crediamo tantissimo. E vogliamo che Terni ci sostenga in questo percorso, quindi cominciamo, i 100 anni ci porteranno bene. Cercheremo di non deludere".

Una nota va quindi a Massimo Ferrero, anche lui presente all'evento: "Mi sono affidata a chi penso essere uno che ha dimostrato di essere dei migliori. Ferrero sarà colui che gestirà, insieme al team, tutta quella che sarà la campagna acquisti, eccetera. Noi, ovviamente, sappiamo l’impegno che dobbiamo mettere in questa avventura – chiamiamola avventura perché non hai le certezze in questa cosa. Quindi, da parte nostra, ci sarà tutto l’impegno, e per il resto non posso dirle nient’altro, perché è tutto top secret".