Ufficiale

La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028

© foto di Matteo Ferri
Oggi alle 12:34Serie C
di Daniel Uccellieri

La U.S. Sambenedettese è lieta di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Amadou Diagne Konate fino al 30 giugno 2028.

L’ala esterna maiorchina esprime tutta la sua soddisfazione per l’apporto della firma sul suo prolungamento in Riviera: “Sono molto contento di proseguire il mio percorso qui a San Benedetto – dichiara – . Mi sono trovato subito a mio agio con i nuovi compagni; qui ho trovato un bell’ambiente in un cui poter crescere e fare bene. Giocare in una piazza con un pubblico così caloroso mi fa esprimere al meglio e spero di regalare tante gioie ai tifosi rossoblù”.

Sul rinnovo si è espresso anche il ds De Angelis: “Konate è un giocatore su cui puntiamo molto, ha dimostrato di poter disputare questa categoria e lo ha fatto siglando il primo gol tra i professionisti nella partita inaugurale contro il Bra. Crediamo che i giovani di qualità e prospettiva come Konate possano essere una risorsa importante per le società e stiamo lavorando affinchè investimenti di questo tipo possano dare frutti a lungo termine”.

