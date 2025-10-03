Spezia-Palermo, gara da ex di Lucioni: "Rosanero con pochi rivali in B. I liguri si riprenderanno"

Tornerà domani in campo la Serie B, che, tra i vari match in programma in occasione della 7ª giornata del torneo, annovera Spezia-Palermo, sfida di cui l'ormai ex difensore Fabio Lucioni è...appunto doppio ex. Ci venga perdonato il gioco di parole.

Il 38enne, recordman di promozioni in ogni categoria, ha parlato del confronto dello stadio 'Picco' dalle colonne de Il Secolo XIX-La Spezia in edicola quest'oggi, dicendo la sua su entrambe le formazioni: "A Palermo c’è una pressione differente rispetto alle altre piazze del tifo. Penso che abbia pochi rivali in B, il destino è nelle loro mani, è una corazzata difficile da fermare. Inzaghi è un martello in campo e fuori, non lascia nulla al caso. Se lo Spezia è spacciato? Non parte favorito, ma chissà. Sono molto affezionato alla città e alla tifoseria che mi ha fatto crescere, la squadra di D’Angelo non è partita con il piede giusto ma sono sicuro che riuscirà a raddrizzare la barca".

Non manca poi una nota sul suo personale, perché Lucioni ricorda di essere abilitato al ruolo di Ds dallo scorso luglio, con il sogno di poter per ora affiancare un direttore in attività, al fine di approcciarsi al nuovo possibile lavoro.