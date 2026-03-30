Dumfries possibile capitano con l'Olanda. E parla delle sue condizioni: "Non sono ancora al vecchio livello"

Denzel Dumfries è stato protagonista della conferenza stampa della sua Olanda, al fianco del ct Ronald Koeman. L’esterno dell’Inter, per stessa ammissione del selezionatore, sarà promosso a capitano se non dovesse giocare Virgil Van Dijk dal primo minuto. Nell’incontro coi giornalisti, Dumfries ha parlato anche della sua condizione dopo il rientro dal lungo infortunio:

“Mi sento bene e sono felice di essere tornato. Sono al mio vecchio livello? Non credo, mi sembra un po' troppo presto. Devo essere realista. Mi sento bene e so a che punto sono in questo percorso”, ha spiegato il giocatore facendo riferimento soprattutto al ritmo partita.