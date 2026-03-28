Assist Dumfries e Koop, El Aynaoui sbaglia e rimedia: i risultati delle amichevoli pre-Mondiali

Una scorpacciata di amichevoli, in attesa di assistere ai verdetti finali dei playoff Mondiali dei prossimi giorni. Tanti "italiani" scesi in campo con le rispettive nazionali, in primis nella Croazia di Luka Modric (in campo solo 11 minuti), vincente e con tanto di remuntada sulla Colombia di Lucumi: 2-1 con assist di Mario Pasalic (Atalanta) per il primo gol di Vuksovic, prima del raddoppio di Matanovic.

Nonostante il conflitto mediorientale in pieno corso d'opera, l'Iran gioca e perde (1-2) contro la Nigeria nel test amichevole blindato e a porte chiuse, su iniziativa dell'ex Inter Mehdi Taremi (in gol) e compagni nel ricordo delle vittime dell'attacco aereo a Minab un mese fa. Assist-man della giornata l'ex Milan Chukwueze e Lookman (passato all'Atalanta) per il raddoppio di Adams.

La Russia di Golovin si libera (3-1) in agilità del Nicaragua - rimasto in 10 al 47' - mentre grandina addosso al Ghana, causa goleada inferta dall'Austria e Posch - in prestito secco al Magonza dal Como - in rete per il 5-1 finale. MVP invece Sabitzer, da gol e doppio assist. Nessun patema per il Montenegro dell'ex Fiorentina ed Inter Jovetic, 2-0 all'Andorra, con Panama e Sudafrica ad annullarsi a vicenda (1-1).

Poker dell'Egitto ai danni dell'Arabia Saudita di coach Renard, a segno tra gli altri Marmoush del Manchester City. Douvikas torna a giocare con la Grecia 293 giorni dopo l'ultima volta, da titolare ma a secco di reti e cade (1-0) per mano del Paraguay. Settebello dell'Algeria contro il malcapitato Guatemala, debutto assoluto nella Nazionale di Petkovic per Ghedjemis (primo marcatore del Frosinone in Serie B) con tanto di sigillo personale.

L'Uruguay riprende per il rotto della cuffia l'Inghilterra, decisivo il rigore glaciale di Valverde al 94'. Circa 70 minuti di gioco per Tomori (Milan) nel cuore della difesa dei Tre Leoni, giusto tre minuti finali risparmiati ad Olivera del Napoli da Bielsa lato Celeste. Liete notizie per Inter e Juventus, con Dumfries e Koopmeiners a sfornare un assist a testa nel 2-1 vincente dell'Olanda sulla Norvegia. Festival del gol in Svizzera-Germania, l'ex Bologna Ndoye apre le danze ma Wirtz si scatena con due gol e altrettanti assist per confezionare il successo 4-3. Prima presenza assoluta nella Mannschaft di Nagelsmann per Lennart Karl, il 18enne prodigio del Bayern Monaco. Metà gara disputata invece dal milanista Jashari, Akanji (Inter) sostituito al 62'.

C'è solo la Spagna in campo, Serbia da bocciare. Milinkovic-Savic (Napoli) incassa tre gol da un indemoniato Oyarzabal (doppietta) mentre esordisce e va subito a segno il 22enne Victor Muñoz. In campo tutti i 90 minuti insieme al fratello anche Sergej, centrocampista ex Lazio oggi all'Al Hilal da Simone Inzaghi. Per il Milan, Pavlovic resta in campo 83 minuti prima di essere tolto dal campo. Mezz'ora concessa a Samardzic dell'Atalanta, assiste a tutta la durata del match dalla panchina Ratkov (Lazio).

Chiude il Marocco con una serata storta per El Aynaoui, esterno offensivo della Roma a sbagliare dal dischetto e sciupare un rigore importante, salvo poi rifarsi nel finale su assist dell'ex Inter Hakimi per stabilire l'1-1 finale contro l'Ecuador. Ristabilito l'equilibrio nonostante la rete dell'attaccante del Venezia Yeboah per la nazionale di Beccacece.